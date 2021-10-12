〈TCL攻電競商機〉擬斥107億元收購蘇州華星剩餘股權 將納入成全資子公司

中國面板大廠 TCL 華星 (000100)10 日公告，將以人民幣 24.54 億元 (約新台幣 107 億元) 取得蘇州華星剩餘約 30% 股權，屆時蘇州華星將成為 TCL 華星 100% 持有子公司，將可望強化集團曲面電競顯示幕、特殊顯示等市場布局，力拚成為全尺寸產品供應龍頭。

值得注意的是，據公開資料顯示，蘇州華星前身是南韓三星顯示器 (SDC) 在中國唯一的 8.5 代線，月產能達約 12 萬片，三星顯示宣布逐步退出 LCD 面板市場後，今年 4 月由 TCL 華星以 10.8 億美元 (約新台幣 303 億元) 收購 8.5 代廠及其模組廠，並更名為蘇州華星。

TCL 華星公告，為強化半導體顯示產業優勢、加速優化產品結構、提高數位化運營、供應鏈管控等，將以人民幣 24.54 億元 (約新台幣 107 億元)，向蘇州工業園區國有資本投資運營控股有限公司，取得其持有蘇州華星約 30% 股權，

TCL 華星進一步指出，本次交易完成後，蘇州華星將成為 TCL 華星 100% 持有全資子公司，將運用既有客戶、技術累積，進一步強化 TCL 華星在曲面電競顯示幕、特殊顯示等市場競爭優勢，力拚成為全尺寸領域的龍頭。

TCL 也預期，收購蘇州華星後，將可望提升集團的產業地位、綜合競爭力，並鞏固產業領先效率與效益優勢，也有助提升公司獲利、股東權益等。