〈正隆法說〉正隆越南產線下半年完工 掌握東南亞包裝商機

正隆 (1904-TW) 今 (25) 日召開法說會，去 (2021) 年稅後純益 40.11 億元，年增率達 7.1%，EPS 3.58 元，每股將配發現金股利新台幣 1.9 元，配發率 53%。展望今年，正隆總經理張清標表示，因應全球碳中和趨勢，將持續推動低碳智紙轉型，越南產線下半年完工，且布局海內外循環經濟據點，全面提供客戶低碳產品和服務，迎接國際去塑減碳商機。

正隆去年營收 449.86 億元，年增 12.26%；毛利率 22.68%，較前年 26.49% 下滑，主因原料成本上揚，末端產品漲價些微落後反應。展望未來，正隆指出，整體紙業發展仍受到新冠疫情、烏俄戰爭、通膨升高等因素干擾，帶動原物料、能源價格、物流運輸諸多成本上揚。

但張清標也強調，低碳永續包材是國際主流，後疫情時代網購興盛帶動紙包裝需求，消費者對生活清潔用品需求日增，整體工紙和家紙市場仍將蓬勃發展。

張清標指出，根據 ICCA 國際瓦楞紙箱協會統計，去 (2021) 年台灣、中國大陸、越南的紙包裝出貨量年增率分別達 4.5%、9.3%、1.1%；國際調研機構也預測，2035 年前全球紙與紙板需求將以每年 1.1% 的速度增長，其中，家庭用紙、工業用紙和白紙板的年均成長達 2.6%、2.2% 和 1.7%，反觀，文化用紙的需求則是每年下跌 2.1%。

有鑑於此，正隆積極擴展越南市場，平陽廠二期 40 萬公噸工紙產線、越南濱吉紙器廠也將陸續於下半年完工，推升全集團紙與紙板年產能達 250.2 萬公噸，紙器產能增加 1.2 億平方米，達 19.07 億平方米。目前正隆也積極投入北越北江紙器廠規劃，預計 2023 年第一季投產，並已展開規劃第三條工紙產線，布局越南百萬噸級一條龍造紙基地，掌握東南亞紙包裝商機，持續朝亞洲低碳綠能新紙業目標邁進。

