航運、金融壓盤 台股跌22點收17676點 周線連二紅

美股周四全面收漲，費半指數飆漲逾 5%，但台股今 (25) 日與美股不同調、震盪走弱，儘管晶圓雙雄奮力撐盤，但航運及金融股賣壓偏重，加權指數一度失守 5 日線，終場跌幅收斂，下跌 22.11 點，收在 17676.95 點，成交值 2861.31 億元。周線連二紅，累計本周上漲 220 點。

櫃買指數終場下跌 0.59%，收在 216.34 點，成交值放大至 846.5 億元。上市櫃成交值合計 3707.81 億元。

美國晶片股收高，帶動晶圓雙雄今天股價走揚，台積電 (2330-TW) 上漲逾 1%，直逼 600 元關卡，終場收 598 元全場最高，聯電收漲約 0.2%；其他電子權值股互有漲跌，台達電、聯詠、華碩均以上漲作收，但矽力 - KY、瑞昱、友達等賣壓都偏重。

記憶體族群遭外資看壞前景，DRAM、SSD 和 NOR Flash 第二季需求不妙，今天持續遭到調節，南亞科續挫逾 3%，旺宏、威剛、十銓等均跌逾 1%，記憶體 IC 設計廠晶豪科及鈺創股價同步重挫 3-5%。

航運股今天人氣潰散，貨櫃航商長榮領跌逾 5%，陽明、萬海同步下挫超過 4%，散裝航運股裕民、四維航、慧洋 - KY、台航、新興等也有 2-4% 的跌幅，航空雙雄續遭提款，股價下挫近 2%。上市運輸類股指數終場大跌 4%，為盤面最弱勢族群。

此外，金融股也無力撐盤，包括國泰金、永豐金、台新金、新光金等，股價均下跌超過 1%，王道銀行漲多拉回，重挫逾 3%。台塑集團方面，台塑化尾盤急拉收漲，台塑及台化均震盪走跌。

全球最大衛星展 (Satellite 2022) 本周登場掀起熱議，與此同時，NCC 通過低軌衛星頻譜草案，最快 6 月開放申請頻段，隨著國際大廠 SpaceX、亞馬遜、OneWeb 加速佈署衛星，相關地面接收站零組件供應商可望大啖商機，今天買盤持續追捧低軌衛星概念股，台揚 (2314-TW) 噴出第二根漲停，建漢 (3062-TW)、耀登 (3138-TW) 盤中連袂亮燈，明泰、昇達科、事欣科、金寶等也都表現不俗。