東航空難謎團愈發濃厚 證據顯示飛機空中解體

近日在中國墜毀的波音 737-800 客機，似乎觸地前至少已有一塊碎片掉落，此發現讓東航 (600115-CN) 空難謎團愈發濃厚。

3·21 東航 MU5735 航空器飛行事故國家應急處置指揮部周四（24 日）在記者會上表示，搜救人員在離事故核心現場約 10 公里處的梧州市藤縣藤州鎮四旺村，發現一塊疑似飛機殘骸碎片，長度約 1.3 公尺，最寬約 10 公分。

彭博報導，若調查人員確認碎片來自這架失事飛機，代表客機在空中解體，這或許能給墜機原因提供一些線索，或至少可揭示飛機最後幾秒鐘的情況。

前美國聯邦航空管理局事故調查主管 Jeff Guzzetti 說：「問題是：究竟是機身上的哪一塊？是什麼時候脫落的？」

Guzzetti 認為，最有可能發生的情況是，客機在 1 分 35 秒內急遽下降，並在這段時間掉落碎片。他說：「依我看，這是飛機在墜落時掉落的碎片。」

不過，失事客機並未完全解體。Flightradar24 的數據顯示，飛機位置傳輸數據一直持續至 3,225 呎的高度，代表此時主體結構仍保持不變。

廣西壯族自治區消防救援總隊總隊長鄭西表示，搜救人員在事故核心現場東面向外擴大搜尋範圍，並沿飛機航線動員梧州市沿途四個鄉鎮專職消防隊、103 名村屯消防網格員及速報員，對 266 個村屯、735 人進行現場排查和電話詢問。

截至周四下午 4 時，搜救人員共計尋獲遇難者遺物 21 件、飛機殘骸 183 塊及部分遇難者遺體殘骸，已移交調查工作組。