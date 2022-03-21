〈深圳東莞封城〉深圳實現動態清零 周一起全市復工復產

中國廣東省深圳市封城一周後，宣布基本實現社會面動態清零，周一（21 日）起有序恢復社會生產生活秩序，以確保供應鏈安全穩定。

深圳市疫情防控指揮部上周日在微信上表示，允許黨政機關、企事業單位、生產經營單位恢復正常工作秩序和生產經營，也允許公車、地鐵全面恢復運轉，這項措施的實施時間為 3 月 21 日至 27 日。

指揮部說，在嚴格落實疫情防控措施的前提下，保持正常生產經營活動，實行「一企一策」、「一廠一案」分類差異化防疫措施，以確保供應鏈、產業鏈安全穩定。

不過，指揮部表示，繼續關閉兒童托管、線下教育培訓等機構，要求民眾搭乘公共交通工具須持 48 小時核酸檢測陰性證明，並將餐飲業者內用容量限制在 50%。

指揮部在公告中說，已完成三輪全員核酸檢測，基本實現社會面動態清零，疫情防控形勢仍嚴峻，但總體可控。深圳上周日新增的有症狀與無症狀確診病例，分別為 33 例與 11 例。

彭博資訊報導，深圳重啟經濟活動的速度，仍不足以避免關鍵港口塞港。在新一波疫情迫使政府關閉工廠和倉儲後，深圳港口外等待卸貨的船隻愈來愈多，可能再次引發供應鏈受阻，推升運價，影響企業出貨。

報關業者表示，在深圳港外等待停靠的船舶超過 35 艘船舶。深圳港是大陸製造業和出口樞紐，涵蓋鹽田港區，而鹽田占中國對美出口量的比率約達到四分之一。