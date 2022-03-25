中保好生活攜手凱基銀行響應ESG永續概念 打造線上新生活

台北智慧城市展進入第三天，中保科技 (9917-TW) 論壇延續第一天的超人氣，以「AIoT 時代 好門媳婦理財術」為主題，分別由使用者 ­­—代言人郁方、系統開發商—史詩科技黃玉禮總經理及繳費平台代表—凱基銀行發言人盛嘉珍，三方暢談「中保好生活」優勢，讓用戶輕鬆就能享有安全、便捷的智慧生活，更能同時滿足購物、理財等多樣化需求。

中保科技集團佈局智慧社區成效頗佳，目前有 5 百個社區、2 萬個用戶使用。為響應 ESG 永續概念，中保科運用 AIoT 及大數據分析，推出好生活平台結合雲端對講機系統，免室內機、免拉線，滑手機就能開門以及對講，不但幫社區省下百萬維修費還能減低拉線配電對環境造成的傷害。

史詩科技—黃玉禮總經理表示：因應疫情時代，透過 AI 物聯技術，減少接觸機率，住戶只要透過好生活 APP 即可開啟大門，面對親友臨時來訪，免驚、免等待，使用好生活 APP 即可透過遠端雲對講系統的視訊確認訪客身份，再透過好生活 APP 開啟大門，安心、方便、快速。

左起：史詩科技黃玉禮總經理、代言人郁方。(圖：業者提供)

中保好生活結合信用卡繳交管理費，雙重累點還可以免繳管理費

在萬物皆漲的時代如何省小錢抗通膨，郁方表示理財撇步就是該省則省，自從使用中保好生活後，不但錢可以用在刀口上，還能累積好點省管理費，最重要的是，可以省下更多的時間給自己，投資自己。

凱基銀行發言人—盛嘉珍表示：刷信用卡繳管理費有機會享有雙重回饋，只有中保好生活有！利用各家信用卡原本的回饋賺取第一波，再搭配中保好生活「好點」累積折抵，省下第二波。中保好生活有線上繳費；購物不但省時、省力還可以省錢。除了消費者優惠外，中保好生活提供更低的交易成本 (手續費)，達到管理者及消費者雙贏局面。

另外，即將上線的公設報修系統，透過好生活平台可方便管理員及住戶預約報修，一機掌控維修進度。民以食為天，中保好生活結合開店好手系統，串連復興空廚及附近的商家，在家手機下單即可享有美食及好康優惠。

最後，郁方被問及希望好生活未來能新增哪些功能，她回答期望有寵物心理師，史詩科技—黃玉禮總經理透露不久的將來即將會推出寵物相關的服務，也包含寵物溝通師，請大家拭目以待。