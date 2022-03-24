季底結帳訊號？投信終結史上最長買超 中小電子股遭提款

台股今 (24) 日處在弱勢整理格局，一度跌逾百點，隨後收斂跌勢，終場以 17699.06 點作收，下跌 32.31 點，儘管下檔有撐，統計三大法人呈現賣超 47 億元，尤其投信終結連 36 買，且前 10 大賣超標的幾乎多為中小電子股，是否是內資季底結帳訊號，值得留意。

三大法人今日合計在集中市場賣超 47.04 億元，其中，外資賣超 29.25 億元，投信賣超 18.23 億元，終結連 36 買，僅自營商小買 0.43 億元，為連 3 買。

觀察外資賣超前 10 大標的依序為，華邦電 6 萬張，華航 2 萬張，聯電 1.4 萬張，合晶和長榮航均超過 1.1 萬張，長榮、中鴻均逾 9000 張，王道銀行近 9000 張，富邦金和南亞科均超過 7000 張。

而外資買超前 10 大標的則分別有中鋼達 1.7 萬張、永光 1.4 萬張，中信金、開發金均超過 1.3 萬張，元太 1.2 萬張，華通 1.1 萬張，永豐金 8000 餘張，和碩、金寶均超過 6000 張，中工近 5000 張。

投信方面，賣超前 10 大標的依序為華邦電 3.1 萬張，強茂 6000 張，合晶 4500 張，晶豪科 3700 張，南亞科、聯電均在 2500 張上下，南帝 2200 張，威剛、嘉晶和長榮均達 1000 張。

而投信買超前 10 大標的為台半 2700 餘張，元太 1700 張，中鴻、富邦金、京元電子和美時均超過 1000 張，智原、泰鼎 - KY 和漢磊在 900 張上下，新光鋼逾 700 張。

統一投顧表示，俄烏談判遲遲未有進展，而西方對俄羅斯的經濟制裁造成通膨壓力增溫，再加上聯準會態度轉鷹，以及台股季線反壓在上，預期台股將會持續在月線和季線間震盪，若通膨居高不下，仍要留意聯準會加速緊縮和企業下修財測的風險，建議投資人維持審慎選股。