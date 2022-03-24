五倍券4月底到期 兆豐銀統計還有近2成卡友還沒花光

振興五倍券將在 4 月 30 日到期，但仍有部分民眾尚未花用，根據兆豐銀行統計，目前數位綁定兆豐卡的戶數共約 87000 戶，但仍有近 19% 還沒刷滿 5000 元。

兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲表示，統計至 3 月 11 日為止，兆豐卡友綁定振興券的消費總筆數已高達將近 144 萬筆，其中綁台灣 Pay 的每戶平均交易金額約 7700 元，實體信用卡更高達 46000 元，等於平均每月消費達 9100 元，高於兆豐全行有效卡每月平均交易的 5500 元。

兆豐銀行表示，晚鳥們可把握勞動部推出的加碼優惠，只要民眾持振興券到全國 1500 個指定店家消費，都可以加碼 50％的額度，升級為 1.5 倍的購物金，例如 200 元可以到店家購買 300 元的商品、500 元則可買 750 元的商品，5000 元更能瞬間變成 7500 元，而且不論是紙本、信用卡、電子票證或是行動支付，只要綁定振興券就都適用。

此外，台灣 Pay 近期也推出不少新活動，如 4 月底前至年青人眼鏡單筆滿千元現折 150 元、丁丁藥局滿 2000 元享 200 元回饋、卡多摩嬰童館滿 1000 元享 200 元回饋，刷卡還有 2% 回饋，振興晚鳥們都可多加把握，將效益最大化。