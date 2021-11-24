百貨週年慶民眾最愛刷卡現金回饋 五倍券占比逾3成

疫後經濟復甦，在政府推動振興五倍券與零售百貨週年慶優惠的雙助攻下，民眾的購物欲將步入最高點，據 Money101 「2021 百貨週年慶消費支付調研」顯示，近五成消費者在今年週年慶預算落在 1-5 萬元；支付的選擇上，高達 87.5% 民眾最愛現金回饋信用卡，以信用卡綁定優惠數位五倍券占 23.3%，紙本五倍券占 13.3%，也就是說，五倍券占比超過 3 成。

根據勞動部主計處統計，8 月失業率上看 4.24% 相較 9 月份已下降至 3.96%，疫後生計可望逐漸回歸平穩，買氣明顯加溫。Money101 總經理朱本傑表示，雖然景氣回升，但消費者的消費行為逐漸趨於理性計畫性消費，採取最為省錢的消費模式，先看準電商或實體百貨購物檔期，整體會呈現消費享樂延後的現象。

資料來源：Money101

Money101 調查顯示，男女消費意願佔比相當，高達 38.03% 男性週年慶消費預算落在 1-3 萬元，高出女性 6.94% 個百分比，男性客群消費實力未來可期。

今年百貨公司週年慶消費傾向，有 50.3% 的消費者鎖定 3C 數位用品，比例最高，接續為採購家電的 32.5%、服飾配件 32.5%、保養 / 彩妝 31.7% 以及精品 11.3%。不難發現因疫情影響，長期遠距或居家辦公，讓消費者大舉增添數位用品與家電，而間接延伸的居家料理、居家清潔收納等話題將是時下的夯議題。

今年百貨週年慶的消費預算上，消費者預算有 39.5% 落在 1 萬元以下，其次是 34.2% 的消費者預算為 1-3 萬元，3 至 5 萬元則有 15.2%，5 至 10 萬元有 7.9%。

在信用卡的選擇上，高達 87.5% 的消費者最在乎現金回饋，其次有 24% 在乎可兌換限定禮品，接著依序為是否提供分期 0 利率的 15.8% 以及可否免費停車 10.4%。

今年，信義區各大百貨週年慶車輪戰況激烈，調研發現，達 47.1% 的消費者預計或已經去新光三越採購，其次大遠百 31.6%、SOGO 則為 27.8%、統一夢時代 21.5%。

而對於百貨公司的選擇，有 47.6% 看中的是交通便利，35% 選擇離家近，30.6% 瞄準折扣下殺高優惠、29.6% 則因有自己喜愛的品牌，滿額贈禮吸睛比例僅達 21.2%。

Money101 表示，週年慶沒搶到家電的消費者，也可以考慮透過 Money101 申辦滙豐銀行指定信用卡，新戶首刷享好禮多選一，任意金額即享小米藍牙耳機，消費達指定金額享美國 OSTER 隨享咖啡機，最高享 Dyson 無線吸塵器。

另外星展銀行推出的 eco 永續卡不限通路，國內外消費皆享 3% 的現金回饋，於 11 月底前透過 Money101 申辦，消費達指定金額首刷禮享小米手環 6 加贈 500 現金積點，且於活動期間綁定數位五倍券再享 2000 元回饋。

而近期熱門的台新 GOGO 卡，則有指定通路最高享 6% 回饋，於核卡 30 天內完成指定任務，最高享 700 點 LINE Points，成為新戶申辦的熱門首選。

朱本傑表示，各大百貨週年慶皆在年末展開馬拉松式的促銷，加上百貨公司幾乎都有 10% 的滿額贈現金禮券及各家銀行信用卡的現金與禮券回饋，消費者在血拼之前，可以多比較，利用週年慶期間省下一筆可觀的開銷，同時也呼籲避免過度報復性消費，為了拚週年慶回饋金導致背負卡債。