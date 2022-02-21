晶鑽祭三大營運方向 全年營收拚增3成

晶鑽生醫 (6815-TW) 看好今年三大營運方向，包括研發與引進代理新品、透過結盟強化市場通路以及擴大集團投資，尤其自有品牌提美拉線材將陸續取證、獨家代理韓國音波新品，預期今年營收有望年增 30%。

晶鑽採自有品牌為主、代理品牌為輔的雙軌營運策略，其中，自有品牌提美拉線材去年 10 月上市後，市場反應熱烈，並與國內前十大醫美診所合作，目前除了台灣市場，也將搶攻美國、中國市場。

總經理謝佳憲表示，提美拉線材在美國已經完成臨床，預計明年下半年有望取得 FDA 認證，後續將陸續與各州經銷商合作，打入當地醫美體系；中國則正在進行臨床試驗，預計 2025 年取得認證並進入市場。

除了提美拉線材外，晶鑽也正在研發刺激組織、再生改善顏值的產品，目前正在動物性試驗，預計今年底、明年初會有兩項新品亮相。另外，代理經銷部分，晶鑽今年 1 月與韓國品牌合作，拿下台灣特許經銷權並跨足肉毒桿菌銷售。

結盟強化市場通路部分，晶鑽與維格醫美集團簽署產品採購意向書 (MOU)，採購品項從肉毒產品擴大至提美拉線材、玻尿酸等，謝佳憲指出，今年將依循此模式，與其他連鎖醫美診所合作。

晶鑽著眼海外龐大醫美市場，啟動中區總部與展銷中心興建計畫，去年斥資近 8000 萬元在台中七期重劃區購置 110 坪地，將打造集團中部地區營運總部，初步規劃將有辦公室、產品展銷中心以及專屬產品開發的實驗室等，預計 2024 年啟用，並同時成立 GMP 實驗室。

晶鑽已啟動 IPO 計畫，目標明年送件、掛牌轉上櫃。