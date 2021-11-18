華通搶吃低軌道衛星商機 已與4-5家客戶合作

PCB 廠華通 (2313-TW) 受惠各產品線需求強勁，且部分訂單遞延，第四季傳統旺季營運可望維持高檔，有助支撐明年第一季營收，展望明年，華通除了在高階 HDI 穩定發展，低軌道衛星通訊產業、穿戴產品及電動車的布局，效益也將陸續顯現。

目前華通在低軌道衛星，除了成為 SpaceX 星鍊計劃的 PCB 主力供應商，據了解公司已與 4 至 5 家衛星客戶展開合作。現今 SpaceX、亞馬遜等數家業者相繼爭奪衛星軌道，由於覆蓋顆數更多，屆時華通可望獲商機。

穿戴產品方面，據了解華通為全球市占率高達 60% 的 Oculus 穿戴式裝置的 HDI 板主力供應商，公司表示，由於訊號處理及時性的需求，高規的 XR 穿戴式裝置必須使用 Anylayer 的製程技術，正好是公司強項。

另外，電動車方面，隨著智慧駕駛處理資訊數據的數量日益提高，華通一向低調耕耘的電動車主控系統用板，也可望取得美系客戶車用系統訂單。

華通表示，無法評論單一客戶及特定產品，僅強調因為本身在 PCB 產業界的技術以及產能地位，公司有充分的經驗以及資源可以提供產品開發到量產的 Solution，很多客戶在開發新產品時都會先找上華通，公司自然就享有先行進入供應鏈的機會。

此外，為滿足客戶對於高階 HDI 的需求，公司已評估在 2022 年將於重慶二廠繼續擴充新產能，相關資本支出規劃將於年底底定。

華通 2021 年前三季稅後純益達 31.13 億元，年減 7.61%，每股純益爲 2.61 元。華通 2021 年 10 月營收爲 493.19 億元，年增 1.45%。

華通生產基地主要在台灣桃園及大陸惠州、重慶地區，產品包含 HDI 板、軟硬複合板、硬板、軟板以及 SMT 等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大 HDI 板製造商。