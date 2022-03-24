〈台股盤前〉量能未放大市場仍觀望 季線成多空決戰點

台股昨 (23) 日由電子三雄領軍電子權值股衝鋒，金融股強勢吸金，指數開高走高，上漲 171.66 點，收 17731.37 點。法人指出，市場觀望氣氛仍濃，量能未能明顯放大，季線已由支撐轉為壓力區，將成多空決戰點，若本周有機會站上，則有利台股後市表現。

俄羅斯總統普丁週三要求「不友好」國家改以盧布支付俄國天然氣，能源衝突危機升級，油價急速攀升，通膨拖累全球經濟擔憂再度浮現，美國聯準會官員接連釋出鷹派言論，美債殖利率飆升至 2019 年高點後回落，美股全面收黑，其中道瓊指數更重挫超過 400 點。

鴻海董事會通過去年度盈餘每股擬配發現金股利 5.2 元，是 1991 年公司上市掛牌以來新高，共計發出 720.87 億元現金，也創歷史新高，將有超過 79.3 萬名股東可領到股利大紅包。

蘇伊士運河一個月喊漲兩次通行費。埃及政府 22 日宣布，繼 3 月調漲通行費後，5 月 1 日起調漲蘇伊士運河的各類船隻通行費，漲幅最多達 20%。業界指出，由於目前海運市況熱絡，屬於賣方市場，首季漲價效應已經出現，這次漲價後，航商會將增加的成本轉給貨主，進而反映在第二季運價上。

國家通訊傳播委員會 (NCC) 公告「電信事業申請衛星固定通信用無線電頻率核配有關事項」草案，開放申請低軌衛星可用的衛星無線電頻率核配相關事項，最快 6 月上路，明年有望迎來跨國低軌衛星通訊業務。

法人指出，市場觀望氣氛仍濃，量能未能明顯放大，季線已由支撐轉為壓力區，將成多空決戰點，若本周有機會站上，則有利台股後市表現。