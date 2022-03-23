電金雙箭頭領軍 台股漲171點收17731點 攻克半年線

美股周二全線收漲，激勵台股今 (23) 日開高走高，電子股重掌多頭兵符，金融股挾升息利多題材表現強勢，帶動大盤站上 17700 點關卡，終場上漲 171.66 點或 0.98%，收在 17731.37 點，成功收復半年線，成交值略增至 2835.64 億元。

櫃買指數終場上漲 0.93%，收在 216.79 點，成交值 772.54 億元。上市櫃成交值合計 3608.18 億元。

在美國科技股回神大漲下，權王台積電 (2330-TW) 今天上漲 1.2%，終場收在 590 元，收復月線關卡，市值回升至 15.3 兆元；鴻海、聯詠、股王矽力 - KY 也上漲 1-2%；聯發科、聯電、國巨以小漲作收。

Fed 不排除 5 月再升息 2 碼，再度添增市場對金融股的想像，盤面上以中小型銀行表現較強，王道銀行亮燈漲停，高雄銀、臺企銀、聯邦銀等上漲 3-4%，而金控雙雄富邦金、國泰金也上漲 1-2%，其他包括兆豐金、永豐金、中信金、新光金、合庫金等均有 1-2% 的漲幅。上市金融類股指數收盤勁揚近 2%，再創 1997 年 8 月以來新高。

雖然 BT 載板、HDI、傳統 PCB 與 FPC 軟板受到季節性效應影響，但 ABF 需求強勁，稼動率仍將維持滿載，今天市場資金聚焦 ABF 載板三雄，其中以南電上漲半根最為強勢，終場收 514 元，景碩、欣興股價也上漲超過 3%。

關注盤面焦點個股，同欣電車用 CIS 客戶需求超預期，將額外再擴充 20% 產能，預計最快今年底開出，法人看好全年營收續創新高，今天股價強漲近 7%，收復所有均線。半導體再生晶圓廠昇陽半可望迎來史上最旺的第一季，下半年隨著新廠就位，新產能將開出，今天在買盤簇擁下，股價強登漲停 57.6 元，創波段新高。

高價股一片欣欣向榮，AES-KY 去年賺進三個股本，今年營運持續向上，吸引買盤湧入，股價強漲近 6%，譜瑞 - KY、力旺大漲 4-5%，世芯 - KY 也勁揚逾 3%，重返千元關卡，台股再現九千金，此外，緯穎、富邦媒、亞德客 - KY 等 900 元俱樂部成員漲勢也不俗。