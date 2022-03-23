〈台股盤中〉電子三雄領軍反攻 大漲170點站上半年線

美股周二全面收紅，台股今 (23) 日在投信季底作帳行情啟動下，由電子三雄強彈，領軍電子權值股展開反攻，IC 設計、再生晶圓族群表現火熱，富邦金、國泰金等金融權值股全面助攻，指數開高走高，大漲超過 170 點，衝上 17700 點，站上半年線，預估今日成交量將小幅放大至 3000 億元。

觀察電子權值股表現，台積電、聯發科同步上漲超過 1%，鴻海則小幅走揚；南電飆漲超過半根停板，欣興漲幅逾 3%，其他包括聯電、台達電、日月光投控、廣達、矽力 - KY 也站穩盤上。

IC 設計族群獲資金青睞，股價一片紅通通，安國、佑華強攻漲停，新唐、類比科、凌通飆漲超過 7%，九暘、創意、創惟、普誠同步大漲超過半根停板，鈺創、迅杰、譜瑞 - KY、力旺、亞信漲幅均超過 3%。

再生晶圓廠在買盤點火下，同步衝鋒，昇陽半導體直奔漲停，中砂大漲 8%，辛耘也勁揚 6%。

金融股表現強勢，兆豐金大漲近 3%，富邦金、台新金、中信金、國泰金、永豐金、合庫金、新光金、華南金與開發金，多檔個股漲幅均逾 1%。

法人指出，台股日 K 連五紅，量縮封閉 3 月 7 日跳空缺口，可偏多操作，但對短線正乖離過高的個股，切勿追價買進。