美股重點新聞摘要2022年03月24日

今日操盤前瞻

北約高峰會議

美國 3 月製造業 PMI

普丁要求不友好國家以盧布支付 天然氣價格聞訊飆漲

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 周三 (23 日) 要求「不友好國家」以盧布作為天然氣的支付貨幣，天然氣價格聞訊飆升，市場憂心此舉恐加劇歐洲地區的能源吃緊問題。閱讀全文...

針鋒相對！美駐俄外交官遭驅逐 美正式指控俄犯戰爭罪

美俄關係降至冰點，俄國外交部週三 (23 日) 公布不受歡迎的美國外交官名單，並宣布驅逐美國駐俄外交官，而美國國務院聲明指出，美國政府正式評定俄軍在烏克蘭犯下戰爭罪行。閱讀全文...

美國展延 352 項中國商品關稅豁免至今年底

美國拜登政府周三 (23 日) 宣布將把 352 項中國商品的關稅豁免時間展延至今年 12 月 31 日，數量約為川普時代豁免項目的三分之二，這些商品的關稅豁免期已在 2020 年 12 月底到期。閱讀全文...

Fed 梅斯特再次呼籲加快升息腳步 認為今年有必要升息 2 碼

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周三（23 日）表示，為遏止 40 年來最嚴重的通膨，Fed 需要在今年上半年大幅升息，並開始縮減資產負債表，重申希望在年底前將利率升至 2.5%。閱讀全文...

輝達 CEO 向英特爾拋橄欖枝 稱有興趣代工合作

據路透周三（23 日）報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳受訪時表示，輝達有興趣與英特爾談代工合作。閱讀全文...