中國移動A股上市 首日勁揚

中國移動 (600941-SH) 周三 (5 日) 在上海上市，交易首日開盤大漲 10%，午盤時段漲幅收斂為 3.8%，報人民幣 59.77 元，市場關注是否會跌破每股 57.58 元的發行價。

中國移動去年 5 月從紐約股票交易所 (NYSE) 下市之後，這家中國電信巨頭公布 A 股首次公開發行 (IPO) 計畫。根據日前的公告，中國移動本次發行價每股人民幣 57.58 元，募資額 487 億元 。

如果承銷商行駛超額配售選擇權，中國移動 IPO 募資額最高可達人民幣 560 億元，是近十年來規模最大 A 股 IPO。目前紀錄保持者是 2010 年 7 月由中國農業銀行寫下的 685.5 億元。

中國移動周二公布新的港股庫藏股計畫，也帶動中國移動 H 股 (0941-HK) 上漲，早盤一度漲逾 7% 至每股 51.5 港元，午盤時段收斂為上漲 2.7%，報每股 50.70 港元。根據計畫，中國移動下個月買回多達 10% 流通在外股票。

中國移動是以用戶計算全球最大電信營運商，IPO 募集資金預定用於更新 5G 網路和雲端基礎設施投資。

為了執行前總統川普的投資禁令，紐交所去年推動中國三大電信商下市計畫。同樣回歸 A 股的還有中國電信，該公司去年 8 月以人民幣 4.53 元發行股票，募集 479 億元。

中國電信 A 股 (601728-SH) 上市首日收高 34.9%，但目前股價大致保持在低於 IPO 的水準，該股周三午盤報 4.32 元，和發行價相去不遠。