移工引進許可效期自動延長3個月 7.9萬雇主受惠

國內疫情獲得控制，但面對國際 COVID-19 新變異株威脅，指揮中心持續執行邊境管控措施，為了緩解產業缺工嚴重問題，勞動部今 (23) 日宣布，針對雇主所持具移工入國引進效力的許可函，只要是於 4 月 1 日至 6 月 30 日期間內效期屆滿，一律自動延長 3 個月，預估約有 7.9 萬名雇主受惠。

勞動部說明，依現行規定，雇主申請引進移工經許可後，應於許可通知所定之日起 6 個月內，自許可引進的國家完成移工入國手續，逾期者，其許可失其效力。

由於我國持續實施邊境管制，為了簡政便民，勞動部針對雇主所持具移工入國引進效力許可函，只要是於今年 4 月至 6 月底效期屆滿，一律自動延長效期 3 個月，例如入國引進許可效期於 5 月 25 日屆滿者，效期得自動延長至 8 月 25 日，雇主不用再向勞動部提出申請。

勞動部表示，這些便民措施後續將配合指揮中心對於國際與國內疫情狀況評估，適時檢討調整，預估約有 7 萬 9000 多名雇主可免去申請延長入國引進許可效期的手續，仍可持原入國引進許可函引進移工。

行政院推動「移工留才久用」方案，未來移工工作滿 6 年，符合條件可轉為中階技術人才，之後再工作 5 年，薪資達到 5 萬 500 元，即可申請永久居留，據統計，目前國內符合年資移工約 18 萬人，其中產業類約 11 萬人、社福類 7 萬人。勞動部長許銘春承諾，該方案會在 4 月底前上路。