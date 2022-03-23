指標性信號 特斯拉飆漲近8% 美股風險偏好又回來了？

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 股價周二（22 日）飆漲，寫下 1 月 31 日以來最大單日漲幅，顯示美股風險偏好似乎正在回歸，投資人無視俄烏戰爭、升息衝擊經濟成長等風險。

特斯拉股價周二大漲 7.9%，收在 993.98 美元，帶動美股非消費必需品類股勁揚 2.5%，成為當日標普 500 指數中漲幅最大的類股，且漲幅超越標普 500 指數的 1.1%。

同日 Etsy(ETSY-US) 、Nike(NKE-US) 、Wynn Resorts(WYNN-US) 、Booking Holdings(BKNG-US) 等個股股價走高，「迷因股」GameStop(GME-US) 更暴漲 31%，都帶動非消費必需品類股勁漲。

為什麽說特斯拉成為風險偏好的指標？雖說特斯拉已是全球市值最高的車廠，在電動車市場的市占率也遙遙領先，但就通用 (GM-US) 、福特 (F-US) 等傳統汽車製造商而言，特斯拉仍是一家新創公司。

從估值來看，目前特斯拉的本益比為 203 倍，相較下，通用為 6.6 倍，福特為 3.8 倍。

即便在科技類股，特斯拉的估值也讓科技大咖相形見絀。截至周二收盤，Meta(FB-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 、Netflix(NFLX-US) 及 Alphabet(GOOG-US) 的本益比分別為 15 倍、51 倍、36 倍及 25 倍。

Monetta 金融服務公司投資組合經理人 Robert Bacarella 曾形容特斯拉的本益比不是今天或明天的「業績倍數」，而是執行長馬斯克的「夢想倍數」。

簡而言之，特斯拉的估值是「本夢比」，願為馬斯克夢想買單的投資人，自然是追逐風險的勇者。

Interactive Brokers 首席策略師 Steve Sosnick 則表示，許多投資人完全顯現「生怕錯過（FOMO）」的心態，不在乎債市發出的悲觀訊息，「動物精神」（animal spirits）大舉回歸。