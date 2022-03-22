東航「孔雀」墜落 一夜無眠 上千人大搜救

東航 (600115-CN) 737 客機周一（21 日）墜機，中國國務院總理劉鶴已於周二凌晨抵達廣西，上千人展開大搜索，目前尚未發現機上失聯人員，東航股價早盤應聲重挫逾 8%。

中國基金報報導，劉鶴與國務委員王勇周二凌晨已抵達廣西梧州，指導東航客機墜毀事故現場救援、善後處置及事故原因調查工作。國家民航局工作組則於周一晚間抵達梧州。截至目前，搜救人員仍在搜救，尚未發現失聯機上人員。

民航股周二早盤賣壓出籠，東航重摔逾 8%，中國國航 (601111-CN) 大跌逾 3%，國泰航空 (00293-HK) 驟跌逾 2%，中國南方航空 (01055-HK) 、北京首都機場 (00694-HK) 的跌幅也都超過 1%。

東航一架波音 737 客機在執行昆明至廣州航班任務時，於梧州藤縣上空失聯。當局已確認客機墜毀，機上人員共 132 人，其中旅客占 123 人。該客機的機身塗有東航雲南分公司特有的孔雀彩繪。

彭博報導，在這個關鍵時刻，判斷墜機原因為時過早，從設備故障、天氣不佳、機師身體出狀況或自殺，到恐怖份子襲擊，目前仍無法排除任何因素。

新華社報導，周二上午藤縣降雨，氣溫降低，可能影響現場救援工作。目前冷鋒仍在柳州南部到賀州北部一帶，預估周二上午開始影響藤縣埌南鎮莫埌村。莫埌村是客機墜機地點。

周二清晨 7 時左右，新華社記者來到東航 MU5735 客機墜毀事故現場，看到山林中散落飛機殘骸，看到山坡上一些樹木有燃燒過的痕跡。

廣西梧州市消防救援支隊政治委員歐靈此前表示，墜機地點是三面環山的山坳，進入山坳只有一條小路，「大型救援裝備上不去」。且現場搜救人員說，墜機現場在山林間，提高搜尋「黑盒子」的難度。

一位現場參與救援的消防人員說：「從（昨日）下午到現在，一刻都沒有停過！」多個救援單位公布的初步數據顯示，現場救援人員已達到上千人，現場多名救援人員也證實這種說法。