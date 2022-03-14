〈國內微解封〉陳時中：追加劑接種不夠快 恐影響國際旅遊重啟時程

台灣邊境管制鬆綁屆滿一周，國內今 (14) 日新增 73 例境外移入，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，入境檢疫 10 天應該很安全，要戒慎不恐懼，但現在談全面解封言之過早；我國目前第三劑疫苗涵蓋率為 46.63%，5 月中可望超過 5 成，他坦言，若追加劑接種速度不夠快，還是會影響到重啟國際旅遊的時程。

台灣自 3 月 7 日起入境檢疫期縮短，對於外界擔憂確診人數將增加，陳時中表示，要戒慎不恐懼，一步一步來，檢疫 10 天應該很安全。

台灣疫苗接種率第一劑為 83.19%，第二劑 77.62%，第三劑 46.63%，陳時中表示，自從中央將疫苗接種發放衛教品金額提高至 500 元後，打氣有明顯上升，到 5 月中時，疫苗覆蓋率就會超過 5 成，不會出現群體免疫力低於 5 成的情況。

陳時中也強調，第三劑疫苗接種速度不夠快，還是會影響到重啟國際旅遊的時程，不過，目前仍以開放國際旅遊的方向研擬。

對於有學者專家建議，政府應及早訂定各階段防疫措施鬆綁為全面解封做準備，陳時中認為，目前無法預訂全面解封時程，需要檢視自主應變能力、疫苗涵蓋率、國內外疫情狀況等，防疫規範整體還是朝鬆綁邁進。

陳時中指出，目前社區仍有零星感染風險，雖然清明連假期間，熱門景點不會有大規模管制，但適當人流管制仍有必要。

此外，國內青少年至今只打了兩劑疫苗，尚未開放第三劑施打，陳時中表示，還需要召開專家會議討論，最早也是 4 月初才會開打。