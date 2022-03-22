AES-KY去年大賺3個股本創新高 每股擬配15元現金股利

鋰電池模組廠 AES-KY(6781-TW) 今 (22) 日公告財報，受惠輕量型電動載具、中大型工業儲能系統電池模組需求暢旺，去年營運三率三升且全創高，全年稅後純益達 24.35 億元，年增 169.66%，每股稅後純益 30.18 元，大賺三個股本改寫新猷。

AES-KY 董事會也決議通過去年盈餘分派案，每股擬配發 15 元現金股利，配發率 49.7%，以今日收盤價 1260 元計算，殖利率約 1.19%，預計共發出 12.81 億元的現金。

AES-KY 去年第四季營收 32.08 億元，季增 9.94%，年增 35.82%，毛利率 36.13%，季增 0.06 個百分點，年增 1.98 個百分點，營益率 23.91%，季減 2.2 個百分點，年增 1.55 個百分點，稅後純益 6.12 億元，季增 0.33%，年增 44.34%，每股稅後純益 7.12 元。

AES-KY 去年全年營收 115.5 億元，年增 83.12%，毛利率 36.15%，年增 4.17 個百分點，營益率 26.21%，年增 6.76 個百分點，稅後純益 24.35 億元，年增 169.66%，每股稅後純益 30.18 元。

展望未來，AES-KY 持續以擴增新客戶、新產品及市佔率為重要目標，並結合研發能力與一站式客製化解決方案的優勢，克服國際外在環境變化帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持成長動能。