AES-KY Q3獲利年增120% EPS 7.14元 前三季每股大賺23元

鋰電池模組大廠 AES-KY(6781-TW) 今 (10) 日公告第三季財報，受惠輕量型電動載具需求暢旺，以及中大型工業儲能系統電池模組等需求持續增溫，AES-KY 獲利持續穩健，稅後純益 6.09 億元，季增 1.67%，年增 120%，每股稅後純益 7.14 元，累計前三季已達 23 元。

AES-KY 第三季營收 29.18 億元，季增 6.42%，年增 52.53%，毛利率 36.05%，較上季持平，年增 1.61 個百分點，營益率 26.11%，季減 1.11 個百分點，年增 2.42 個百分點，稅後純益 6.09 億元，季增 1.67%，年增 120%，每股稅後純益 7.14 元。

AES-KY 前三季營收 83.42 億元，年增 111.45%，毛利率 36.15%，營益率 27.09%，稅後純益 18.25 億元，每股稅後純益 23.06 元。

展望未來，AES-KY 仍以持續擴增新客戶、市占率為目標，在研發能力與一站式客製化解決方案的優勢下，克服既有國際外在環境所帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持成長動能，繳出漂亮的成績單。

AES 今日也通過董事會，決議新設策略長一職、由董事長宋福祥董事長。