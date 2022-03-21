桂盟去年EPS 15.94元連三年創高 全年配發9元現金股利

全球最大鏈條供應商桂盟 (5306-TW) 今 (21) 日公布最新財報，在高階自行車市況佳、補修需求持續暢旺；非自行車鏈事業部銷售也同步增長下，桂盟 2021 年營收 77.56 億元、稅後純益 20.08 億元，每股純益達 15.94 元，連續 3 年創下歷史新高。

桂盟董事會今天也決議發放第四季現金股利每股 2.25 元，累計共發出 2021 年現金股利合計每股 9 元

桂盟 2021 年第四季營收 20.66 億元，毛利率 45.32%，季減 1.88 個百分點，年增 0.21 個百分點，稅後純益 5.18 億元，創新高，季增 2.06%，年增 15.73%，每股純益 4.11 元。

桂盟 2021 年全年營收 77.51 億元，毛利率 46.31%，年增率 0.32 個百分點，稅後純益 20.08 億元，創新高，年增 32.57%，每股純益 15.94 元。

桂盟去年營收成長 26%，其中自行車零件部門成長 29%、非自行車部門成長 16%，尤其是在高階自行車及補修市場大幅成長下，桂盟的毛利率更是衝上 46.3%，同步創新高，桂盟是全球最大的鏈條供應商，於全球各地自行車生產聚落都設有工廠或銷售公司就近即時服務客戶，桂盟擁有完整的全球產銷布局、高彈性的產能配置調整，在目前自行車市場需求提升的情況下，得以盡最大能力來滿足市場的強勁需求，桂盟也陸續在 2021 年下半年完成中高階自行車鏈產線擴充。

桂盟非自行車鏈業務的擴充也正積極準備中。未來數季，高階自行車、電動自行車的需求熱潮可望接續，同時歐美補修市場也是看淡不淡。部分自行車業者的高階車款訂單能見度至少已看到 2022 年下半年。再加上未來海運逐漸正常後，組車廠也會加快供貨腳步進而拉動零件需求，桂盟的營運成長動能將持續保持向上趨勢。

桂盟 2022 年 2 月營收達 5.25 億元，創同期新高，月減 26.22%，年增 11.35%，今年前 2 月營收 12.37 億元，年增 11.04%。