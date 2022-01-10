桂盟去年Q4營收創新高 全年衝77.6億元登頂

鏈條廠桂盟 (5306-TW) 今 (10) 日公布營收，在自行車鏈需求持續暢旺帶動下，加上非自行車鏈事業部銷售也同步增長，桂盟 2021 年 12 月營收達 6.57 億元，第四季營收 20.48 億元創新高，全年營收則達 77.6 億元，也改寫歷史新高，2021 年是連 3 年創下歷史新高。

桂盟 2021 年 12 月營收 6.57 億元，月減 1.82%，年減 3.3%，第四季營收 20.71 億元，創新高，季增 10.5%，年增 12.29%，累計 2021 年營收 77.6 億元也改寫歷史新高，年增 26.52%。

桂盟主管指出，桂盟是全球最大鏈條供應商，在全球各地自行車生產聚落都設有工廠或銷售公司就近即時服務客戶，2021 年受到近期缺船缺櫃的影響也較小，而歐美補修市場需求維持高檔，推升桂盟自行車鏈條 2021 年銷售年增 29%，非自行車業務營收年增率也達 17%，顯示桂盟各事業營運，疫情後回歸正常，驅動桂盟營收成長。

桂盟也陸續在 2021 年下半年完成中高階自行車鏈產線擴充；非自行車鏈業務的擴充也正積極準備中。

桂盟指出，未來數季，高階自行車、電動自行車的需求熱潮可望接續，歐美補修市場看淡不淡，部分自行車業者高階車款訂單能見度已看到 2022 年下半年，預期自行車產業至少旺到明年，加上未來海運逐漸正常後，組車廠也會加快供貨腳步，進而拉動零件需求，桂盟的營運成長動能將持續保持強勁。

桂盟 2021 年前三季稅後純益達 14.9 億元，年增 39.68%，每股純益達 11.82 元。