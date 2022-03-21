外資看傳產表現優於電子 連9買中鋼近9.7萬張

台股今 (21) 日量價背離，成交量大減至 2582 億元、終場上漲 103 點，站回月線大關，外資儘管站買方，買超金額僅 2 億元，態度仍偏觀望，買超瞄準中鋼、華航、長榮等傳產股，看好傳產優於電子，更已連 9 買中鋼，累計買超張數近 9.7 萬張。

三大法人今日合計買超 2.61 億元，外資小買 2.04 億元，投信買超 3.57 億元、連 34 買，創史上最長紀錄，自營商賣超 2.9 億元，整體交投氣氛平淡，期貨方面，外資期現貨同步作多，回補空單 2581 口，空單未平倉口數降至 14391 口。

觀察外資買超對象，大多為傳產股，今日隨著鋼鐵族群利多消息頻傳，買超中鋼 2.1 萬張、高居買超首位，華航、中鴻、長榮等也獲青睞，張數 5000 張起跳，買超前 10 名中僅聯電 1 檔電子股，加碼張數近 1 萬張。

外資賣超則鎖定大同、開發金，張數達 3.5 萬張以上，以及面板相關類股包括群創、彩晶、聯詠等，賣超皆超過 3000 張，其餘如開發金、富邦金、元大金也成提款對象。

投信與自營商也看好中鋼與中鴻，皆為買超前 2 名，合計張數約 1.8 萬張，不過對於面板雙虎看法分歧，投信小買友達、群創共 1474 張，自營商大賣 1.2 萬張。