〈金像電展望〉伺服器板訂單能見度長達半年 今年資本支出上看12億元

PCB 廠金像電 (2368-TW) 對今年營收、獲利仍持續看好，預料將再創新高，公司指出，今年伺服器高頻高速厚銅板需求仍暢旺，目前接單已達半年後，今年將還有 10-12 億元的資本支出擴充產能。

金像電主要受惠於網通及伺服器高層板需求暢旺，訂單能見度也高，2022 年 2 月營收 21.59 億元，年增 37.54%，前 2 月營收 45.89 億元，年增 26.77%，創同期新高，預估 2022 年全年營收及獲利將優於 2021 年，再改寫歷史新高。

金像電今年持續擴建台灣及蘇州廠區高階 16 層板以上多層板產能，預估今年上半年將增加 10% 新產能。

就金像電的各產品應用別來看，目前伺服器板約占金像電營收 50%，雲端網通產品約占 20%，NB 約 20%，基地台等其他產品約占 10%；公司也積極開發汽車板、預燒測試板等產品，進行產品多元化工作。今年的資本支出預估為 10-12 億元。

今年英特爾與 AMD 兩大處理器 (CPU) 廠將推出伺服器新平台，包括 Intel Eagle Stream 和 AMD Genoa，轉換潮將持續，將有助金像電 2022 年整體伺服器板出貨進一步成長。