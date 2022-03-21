〈焦點股〉兩大國際因素催動鋼價向上 中鋼領軍鋼鐵股攻高

俄軍圍攻烏克蘭馬立波，導致歐洲重要煉鋼廠 Azovstal 嚴重受損，加上中國河北唐山疫情嚴峻，全市進入緊急狀態，該地鋼鐵廠、物流業已停產停工，恐進一步造成供給吃緊，鋼價可望持續向上，今 (21) 日在買盤積極湧入下，鋼鐵族群表現剽悍，中鋼 (2002-TW) 勁揚 3%，一度站上 40 元大關，新鋼、佳大亮燈漲停，中鴻 (2014-TW)、燁興 (2007-TW)、志聯 (2024-TW) 等也大漲逾半根停板。

中國堅持動態清零政策，唐山市實施臨時性交通管制，旅遊、教育、娛樂場所全面關閉，當地鋼鐵廠、物流業已停產停工，高爐廠留有部分人員維持基本生產，大部分員工也已回家隔離，而中國十大國有鋼鐵廠之一的唐山鋼鐵營運據點遍佈唐山，目前當地停產、停工程度仍不明。

此外，烏克蘭主要鋼鐵工業重鎮位處東南方的馬立波市 (Mariupol) 持續遭到俄軍圍攻，該區煉鋼廠如 Azovstal、Ilyich 等受波及而停工，恐造成歐洲鋼鐵供應缺口擴大，市場認為，整體鋼價可望持續走揚。

中鋼今天股價上漲 3%，最高來到 40.25 元，站穩所有均線之上，並創下逾半年新高；中鴻盤中大漲逾 8%，最高來到 47.8 元，為 7 個月新高；中低價鋼鐵股新鋼、佳大連袂攻上漲停板，其他包括燁興、威致、志聯、海光等也大漲逾半根停板。

在原料成本遽增及鋼價上揚趨勢下，中鋼 4 月份及第 2 季盤價每公噸調漲 1000-2400 元不等，月盤及季盤平均調幅達 5.83%，調整後售價皆較國際鋼廠對台灣進口報價具有競爭力。中鋼 2 月營收 335.22 億元，月減 16.3%、年增 11.3%；累計前 2 月營收 735.49 億元，年增 20.7%，雙雙登上同期新高。