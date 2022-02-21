1月投資熱絡 僑外資、陸資來台投資金額雙增

經濟部投審會今 (21) 日公布 1 月僑外投資統計，投資件數雖然較去年同期減少 28.07%，達 164 件，但金額在丹麥商加碼增資彰芳離岸封場、日商日立投資取得永大 (1507-TW) 股權等大型投資案挹注下，金額年增 170.21%，達 13.73 億元 (約新台幣 411.9 億元)，陸資來台投資金額也同步增加。

投審會說明，1 月僑外投資金額大增，主因是核准丹麥商 CI II CHANGFANG K/S 等以約 105.63 億元，對哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司增加貸款投資，用以轉投資彰芳離岸風場，此外，也核准日商日立製作所 (HITACHI, LTD.) 以約 246.73 億元取得永大約 3.79 億股等。

陸資來台投資方面，投審會說，1 月共核准 4 件，年增 100%，金額則達 456.4 萬美元 (約新台幣 1.36 億元)，年增 201.84%，主因核准大陸商鴻碩精密電工 (蘇州) 以 8388 萬元增資航碩興業有限公司等大型投資案所致。

投審會也統計，1 月新設公司核准件數達 97 件、投資金額達 2925.58 萬美元 (約新台幣 8.77 億元)，核准新南向國家來台投資則有 32 件，金額為 8966.7 萬美元 (約新台幣 26.9 億元)。

對外投資方面，投審會 1 月共核准 49 件，年增 113.04%，金額也增加 9.25%，達 4.12 億美元 (約新台幣 123.68 億元)，其中，核准富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行以韓元 2520 億元 (約新台幣 60 億元) 受讓取得韓國 HYUNDAI CARD CO., LTD. 10% 股權等。

投審會 1 月核准對中國大陸投資也增加至 42 件，年增 23.53%，金額達 3.34 億美元 (約新台幣 91.04 億元)，其中主要核准南亞科 (2408-TW) 間接增資昆山子公司，核准新南向國家投資件數則達 15 件、年增 114.29%，金額年減 77%，達約 6831.4 萬美元 (約新台幣 20.49 億元)。