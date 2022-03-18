00888新增20檔高股息成分股 金融股達13檔搶升息財

永豐台灣 ESG ETF(00888-TW) 今 (18) 日配合追蹤標的指數公司富時國際針對富時台灣 ESG 優質指數指數審核結果，進行半年度成分股調整，本次新增南亞、力成、亞泥、合庫金、兆豐金等 20 檔個股，無刪除個股，新增標的後，金融股檔數達 13 檔，剛好搭上台美升息列車。

00888 在去年市場高度關注 ESG 議題下，高聲量掀投資熱潮，近期在俄烏戰火造成台股修正下仍入列台股 ETF 熱門存股標的，適逢第二季起進入除權息季節，新入列成份股涵蓋更多高股息殖利率標的，本次成份股調整自 18 日生效。

00888 追蹤指數本次新增成分股，包括：南亞、力成、亞泥，主因股息殖利率高而入列，根據各公司董事會通過、或已公開資訊統計，今年殖利率平均約落在 7% 水準；其他新增的金融股如合庫金、兆豐金等，整體金融股檔數達 13 檔。

永豐投信指出，美國聯準會周三鳴槍升息、台灣央行亦在周四宣佈跟進，自今日起升息一碼，持續升息議題有利金融股表現，以銀行為主體的金融業獲利更有加分效果，在波動環境下，相對抗跌。

成份股調整後，00888 追蹤指數打包存股族最愛息收標的，同時涵蓋了高晶圓含量、5G 通信與電動車概念的 ETF，更廣納金融與傳產的優質企業，根據 Bloomberg 資料顯示，3 月份追蹤指數富時台灣 ESG 優質指數指數成份股平均殖利率為 4.7%。此外，00888 提供季配息機制，能提供符合季配息現金流投資需求。

目前永豐投信正在規劃 00888 納入「收益平準金機制」，平滑每季配息金額，預計下半年納入平準金機制後，整體配息機制更為完整，不會因投資人大量申購而稀釋息收，也讓較早進場的投資人能享有完整參與指數成份股成長優勢。