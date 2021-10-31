無畏Q4長短料 台嘉碩營運續維持高檔

石英元件族群第三季營收繳出亮眼成績單，但是受到電子業「長短料」影響，出貨危機仍未緩解，晶技 (3042-TW) 預估第四季營收將較第三季歷史新高下滑，台嘉碩 (3221-TW) 則認為第四季在歐美需求的支撐下，營收仍可維持第三季高檔水準。

晶技 10 月出貨量初步估算，核心業務單月營收將無法持續延續 9 月再創新高表現。

晶技第三季頻率元件核心業務營收 39.75 億元，營收首度跨越 39 億元創高，季增 12.26%，年增 26.6%，第四季考量客戶端季節性庫存調節，預估銷售將第三季修正，頻率元件營收核心業務將維持第二季 35.24 億元水準，較去年同期成長約 10%。

晶技前 9 月加計營建業務收入營收 117.55 億元，已超越 2020 年全年，年增 50.42%。前 9 月稅前盈餘達 29.04 億元，年增 1.44 倍，每股稅前盈餘爲 9.37 元。

台嘉碩 9 月營收 2.8 億元再改寫單月新高，月增 6.71%、年增 60.18%，推升第三季營收 8.17 億元，超越第二季 7 億元的單季新高紀錄，年增 58.12%，前三季營收 21.57 億元，已超越去年全年 21.36 億元，年增 37.27%。

第四季市場變數多，尤其中國在能耗雙控影響下，恐不利台嘉碩營收，但來自歐洲、美國、日本及台灣地區的客戶訂單都維持在不錯狀況；整體而言，第四季有機會盡力持平於第三季，下半年營收仍可明顯優於上半年。

台嘉碩石英元件、表面聲波濾波器，網通應用占 30%、手機應用占 30%，汽車應用占 30%，今年來出貨比重相當均衡。

台嘉碩與美國 Akoustis (AKTS-US) 深度結盟確立後，雙方簽署策略開發協議，台嘉碩與美方雙邊達成 RFMi 股權轉讓協議中，台嘉碩將其子公司 RFMi 的 51% 轉讓給 Akoustis，將不再認列來自 RFMi 營收，但台嘉碩指出，RFMi 仍由台嘉碩生產、供貨，目前估算對於營收的影響不大。