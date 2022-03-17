佰鴻去年EPS 1.45元 創10年來新高

LED 封裝廠佰鴻 (3031-TW) 今 (17) 日公布去年財報，第四季純益 3690.9 萬元，季減 21.5%，年減 3.32%，每股純益 0.21 元；全年純益 2.49 億元，年增 94.5%，每股純益 1.45 元，創 10 年來新高。

佰鴻董事會決議每股擬配息 1 元，配發率 68.9%，以今日收盤價 21.2 元計算，現金殖利率約 4.7%。

佰鴻去年第四季營收 3.74 億元，季減 0.35%、年減 0.83%，毛利率 25.38%，季減 3.97 個百分點、年減 5.46 個百分點，營益率 7.59%，季減 4.45 個百分點、年減 4.92 個百分點，純益 3690.9 萬元，季減 21.5%，年減 3.32%，每股純益 0.21 元。

佰鴻去年營收 15.32 億元，年增 11.37%，毛利率 28.69%，年增 1.25 個百分點，營益率 10.35%，年增 2.51 個百分點，純益 2.49 億元，年增 94.5%，每股純益 1.45 元。

佰鴻受惠光耦合器、不可見光產品出貨成長，去年上半年表現優異，儘管下半年營運放緩，但去年營收、獲利仍優於前年。佰鴻近年來持續布局標案工程及其他組裝產品，同時積極拓展 UVC LED、特殊波長、航太與智慧家電等利基型應用產品。

