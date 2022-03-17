台灣5G影音體驗亞洲居冠 上傳、下載速度位居第二

研調機構 Opensignal 今 (17) 日發布 2022 年亞太地區 5G 體驗調查報告，台灣在 5G 影音體驗中，以 83 分奪下冠軍，超越第二名的紐西蘭、第三名的新加坡；台灣則在 5G 平均下載速度、5G 高峰時段下載速度、5G 上傳速度等三項指標均拿下亞軍。

Opensignal 針對亞洲 10 個國家進行 5G 網路調查，包括韓國、台灣、紐西蘭、澳洲、新加坡、日本、泰國、菲律賓、香港及印尼。

Opensignal 報告指出，韓國在 5G 平均下載速度、5G 高峰時段下載速度和 5G 上傳速度三項指標中奪下第一，且韓國是亞洲唯一 5G 平均下載速度超過 300 Mbps 的國家，達到 438 Mbps。

5G 下載速度方面，台灣與紐西蘭並列第二，速度分別為 263.1 Mbps、253 Mbps；此外，台灣與澳洲在 5G 高峰時段下載速度均拿下亞軍，速度分別為 614 Mbps、597.8 Mbps；台灣 5G 上傳速度則達 30 Mbps，也居亞洲第二。

亞太地區 5G 影音體驗指標、總分 100 分，台灣拿下 83 分居榜首，Opensignal 表示，儘管韓國 5G 速度較快，但從此份數據來看，用戶體驗高畫質影音時，不僅僅只取決於網路速度。

Opensignal 表示，亞洲地區 10 個國家 5G 平均下載速度均有大幅提升，其中泰國較 4G 網路增加 7.5 倍、台灣也有 7.2 倍；即使 4G 時期就高度發展的國家，5G 網路速度也大幅提升，例如，韓國增加 6.3 倍、新加坡提升 4 倍、日本則增加 3.4 倍。