撼訊去年三率三升ESP 24元寫新猷 擬配11元股利

板卡廠撼訊 (6150-TW) 今 (17) 日公布去年財報，在加密貨幣利多支撐、顯卡動能延續下，去年第四季大賺 4.48 億元、每股賺 9.84 元，全年更三率三升，純益達 10.84 億元、每股賺 24 元，改寫新猷，今日董事會也決議去年盈餘配發，每股擬配 11 元現金股利，以今日收盤價 156 元計算，殖利率約 7.05%。

撼訊去年第四季營收達 34.39 億元，季增 76.2%、年增 164.09%，毛利率 21.62%，季增 5.36 個百分點、年增 13.55 個百分點，營益率 16.35%，季增 5.51 個百分點、年增 13.27 個百分點，稅後純益 4.48 億元，季增 154.61%、年增 1382.49%，創單季新高，淨利率 13.05%，季增 4.02 個百分點、年增 10.72 個百分點，每股純益 9.84 元。

撼訊累計去年營收達 87.9 億元，年增 132.8%，毛利率 21.23%，年增 14.06 個百分點，營益率 15.49%，年增 14.45 個百分點，稅後純益 10.84 億元，年增 3613.9%，淨利率 12.33%，年增 11.56 個百分點，三率三升，大賺逾兩個股本，每股純益 24 元。

另一方面，撼訊今日也公告，因應國際局勢、未來業務發展所需，擬在台灣續購置合適廠房，擴大在地產能，初估總投資金額將落在 3.5 億元額度內，至於去年向皇鼎建設 (5533-TW) 購置的汐止廠辦，依計畫將在今年第二季投產，初步規劃月產能將達 3-5 萬片，占總產能約 30%。