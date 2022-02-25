信用卡市場「變疫」兩大趨勢 非現金交易今年可望近6兆元

新冠疫情影響，逐漸演變成生活與疫情共存的新常態，信用卡市場亦順趨勢出現 2 大改變，一是外送、影音加碼回饋，取代了實體影城，二是類現金回饋卡成為新主流。據 Money101 市調顯示，高達逾七成民眾刷卡消費模式傾向網購為主，僅餘三成民眾選擇一般實體店面刷卡消費。

疫情亦順勢激發消費者支付行為大轉變，根據金管會最新統計，去 (2021) 年國人非現金交易金額超過 5.44 兆元，比前年成長 9.24%。以此速度推估，今年非現金交易有機會逼近 6 兆元。

各家銀行卯勁祭出高回饋、首刷禮，強力搶市奏效，為深入瞭解消費者對信用卡首刷禮的期待，Money101 金融比較平台網路市調顯示，吸引民眾辦卡意願前二名比例旗鼓相當，分別為信用卡回饋％數 (41.2%)、 首刷禮 (38.6%)。

其中市調顯示，刷卡回饋已不在遙遙領先高居消費者青睞，不到半數民眾選擇「類現金回饋 / 禮券」，位居第二名為 21.3% 民眾偏愛旅遊住宿票券，其次為 17.7% 民眾傾向 3C 數位產品、 15% 民眾仍以家電用品為主，少部分民眾會受保險類型商品及影音串流平台回饋吸引。

交叉分析民眾對於「首刷禮」的期待，在年齡層分佈呈顯著分水嶺，年齡於 20-30 歲間民眾，高達七成佔比青睞旅遊住宿票券；31 歲 - 51 歲以上的民眾越偏向類現金回饋 / 禮券。

究竟首刷禮哪些面向會促進民眾辦卡意願會提升？ 有 42.2% 民眾在意首刷禮高於市面價值，37.3% 民眾以產品需求導向為主，僅 19.6％ 民眾有品牌導向。

各銀行首刷禮比一比，中國信託、滙豐攜手推出通路限定加碼首刷禮，民眾透過 Money101 官網申辦指定信用卡，中國信託 LINE Pay 卡符合刷卡消費門檻，烤麵包機與吸塵器好禮二選一；滙豐銀行匯鑽卡除了享通路限定小米氣炸鍋或無線藍牙耳機以外，銀行再額外加碼新戶 800 元即享券。

市場上提供首刷現金紅利回饋還有花旗銀行現金回饋 PLUS 鈦金卡，海內外一般消費皆享 2% 現金紅利回饋。

渣打銀行現金回饋御璽卡，海內外皆享 1% 現金回饋，優先理財 / 優先私人理財貴賓，可享最高 2% 專屬現金回饋，除享新戶首刷禮 500 元外，透過 Money101 通路限定活動加碼贈 500 元即享券。

國泰世華 CUBE 卡更擴大回饋，加碼百萬卡友感謝季，除新戶首刷好禮完成任務享 800 元外，指定消費更享 3% 回饋無上限，成為近期消費者高詢問度的回饋神卡。

Money101 總經理朱本傑表示，精準分眾行銷有效針對不同客群需求，祭出差異化刷卡回饋，首刷禮若也能夠投中消費者喜好，與異業合作延伸獲客渠道，將更有機會衝出發卡量加速拓展消費金融版圖。