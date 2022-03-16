智冠去年EPS 6.84元 擬配息5.2元

智冠科技 (5478-TW) 今 (16) 日公布去年財報，稅後純益 8.3 億元，年減 12%，每股純益 6.84 元；董事會並決議去年第四季擬配息 5.2 元，若以今日收盤價 88.7 元計算，現金殖利率達 5.86%。

智冠去年第四季營收 14.23 億元，季減 16%，年減 15%，毛利率 56.33%，季增 6.93 個百分點，年增 2.73 個百分點，營益率 17.69%，季增 1.94 個百分點，年增 3.5 個百分點；稅後純益 1.94 億元，季減 4%，年減 3%，每股純益 1.6 元。

智冠去年營收 66.01 億元，年減 9%，毛利率 50.23%，年減 1.21 個百分點，營益率 15.96%，年減 0.72 個百分點；稅後純益 8.3 億元，年減 12%，每股純益 6.84 元。

智冠去年受惠智冠遊戲通路穩健成長，MyCard 數位點數服務穩站遊戲覆蓋率第三方最高，加上 IP 授權手遊上市熱銷帶來顯著貢獻。

展望今年，智冠表示，已陸續開啟全球知名 IP 手遊及跨平台區塊鏈遊戲大作等多款暢銷遊戲合作，還將攜手遊戲商全球發行需求，提升在新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼等東南亞地區服務佔比，加速海外市場布局。

