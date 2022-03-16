投資遇亂世又被割韭菜？別怕！你的獲利強效錠在這裡！

一波未平一波又起，市場動盪無止盡！

通膨不斷攀升，時刻影響著全球經濟脈動，而已經夠緊張的股市，近期又來了俄烏之戰攪局，股民們在股海中翻轉難以安穩，投資更是如履薄冰。面對此局面投資人要懂得順應萬變，莫急莫慌莫害怕，掌握市場即時動態，觀察指數變化溫和調整資產配置。

掌握投資行情，善用理財工具，抵禦市場波動！

如上述說到，要會觀察全球指數變化，對投資策略是有一定的幫助，例如俄羅斯和烏克蘭是小麥和玉米出口大國，但因為戰爭關係影響了進出口，那勢必也帶動股市，鉅亨網「StockQ」就有許多豐富多元的全球農畜產品指數可觀察，例如：現在漲幅表現不錯的芝加哥黃豆 (SCON)，或是大家最愛關注的貴重金屬 (現貨黃金)，以及國際重點關注能源 (油)，這些都在「Stock Q」可以追蹤，除此之外「StockQ」還提供個人化設定，用戶能自由根據自己投資需求，於各項目增減自己想關注重點指數。

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