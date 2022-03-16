第一金投顧2022投資策略 聚焦四大族群

全球主要央行即將啟動升息，再加上俄烏戰爭衝擊，台股由年初高點以來已修正近 8%，而全球股市總市值更回檔 13%，第一金投顧研究團隊今 (16) 日指出，過去兩年的大多頭行情已轉變，建議投資人投資配置可著墨 ABCD 四大族群，包括 Asset(營建資產)、Banking(金融)、Commodity(商品原物料) 和 Dividend(高股息概念)。

美國將啟動升息，而俄羅斯入侵烏克蘭，歐美日等主要國家陸續對俄進行經濟制裁，不確定因素推升油價和原物料報價上漲，高通膨已成各國央行面對的首要難題，第一金投顧認為，在高通膨環境下，升息腳步不會停止。

由於台股從年初高點以來修正近 8%，第一金投顧建議，回檔過程中可逢低進場，逐漸提高持股至 60%，保留現金水位 40%，以靈活因應國際情勢，而持股部位可配置通膨升息概念 60%、解封概念 25%、伺服器和網通等成長產業 15% 的策略。

其中，通膨及升息建議可從 Asset(營建資產)、Banking(金融)、Commodity(商品原物料)、Dividend(高股息概念) 這 4 大產業去布局。

第一金投顧認為，無需過於擔心升息對營建股的影響，主要是這兩年上市櫃獲利創下歷史新高，高配息下，房地產需求火熱。

另一方面，儘管疫情紅利退燒，但從美國 FAMG 四大巨頭資本支出發現，5G/AIoT 雲端建置不停歇，今年 5G 與伺服器相關仍將繼續成長，尤其將受惠缺料緩解，營運動能回升。

傳產方面，近年來歐洲積極推動汽車電動化，據 Bloomberg 預估，電動車銷量將從去年的 638 萬台大幅提升至 2030 年的 3376 萬台，電動車產業在未來幾年都將以 20% 的速度成長。

此外，在輝瑞的口服特效藥上市後，解封與病毒共存已是全球趨勢，建議留意航空、旅遊、餐飲、飯店、健身等受惠解封的產業。