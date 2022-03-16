迅杰今年營收拚增1成以上 毛利率再優於去年

IC 設計廠迅杰 (6243-TW) 今 (16) 日召開法說會，執行長鍾文凱表示，今年筆電市況優於先前預期，看好全年出貨量將成長 1 成以上，且隨著產品組合優化與漲價效益顯現，毛利率可望再優去年，法人估，迅杰今年營收年增 1 成以上。

鍾文凱表示，儘管去年底外界對於今年筆電產業持有衰退疑慮，但就現今市況來看，筆電訂單仍相當穩定，嵌入式控制 IC(EC) 持續供不應求，訂單已看到第三季，預期首季業績將再優於去年第四季、淡季不淡。

MCU 方面，鍾文凱看好，迅杰除持續專注電競，也調整市場策略，瞄準 TI(TXN-US)、Renesas 因產能受限退出的家電市場，公司將填補其部分市占，有助今年業績年增超過 50%，並看好其未來 3 年具備高度成長性，目標占公司營收比重 15-20%。

另外，迅杰去年辦理私募、引入安國 (8054-TW) 作為策略合作夥伴，預期在今年 6 月股東會董事改選鍾，安國將取得 2 席董事，另外 2 席董事則由矽格 (6257-TW)、華碩 (2357-TW) 出任，3 席獨立董事則個別推薦。

迅杰歷經多年財務結構瘦身、產品組合調整，去年不僅營收創下 9 年新高，營運也三率三升，並正式轉虧為盈，全年稅後純益 0.6 億元，每股稅後純益達 1.6 元。