台灣經營權之爭比重偏高 與兩大外部原因有關

台灣經營權之爭屢見不鮮，Georgeson 全球首席營運長 Domenic Brancati 分析，經營權之爭除與大股東失和、家族內鬨有關外，部分原因則來自於股東行動主義、累積投票制等因素有關。

全球最大投票代理徵集及公司治理顧問公司 Georgeson 今 (15) 日舉行記者會，邀請專家分析經營權之爭的背後原因，Domenic Brancati 表示，和歐美、亞洲市場相比，台灣股權經營權之爭比重相對偏高。

Domenic Brancati 進一步指出，股權爭奪戰原因不盡相同且態樣很多，必須進一步爬梳問題癥結點所在，除了常見大股東失和、家族內鬨外，另一原因來自於股東行動主義崛起，加上累積投票制催化，讓持股達一定比重的外資與小股東勇於挑戰經營權。

Domenic Brancati 表示，股東行動主義對於傳統、保守的家族企業來說，無疑是一大挑戰，且值得注意的是，這股股東行動主義風潮已逐漸從日本擴散至亞洲市場。

另外，獨董的獨立性也是外界關注重點，調查發現，受訪企業認為，獨立董事最重要技能首推產業經驗 (70%)，其次分別是財務背景 (53%) 與管理經驗 (47%)；另外，60% 主張獨董應具備風險控管的額外技能，其他額外技能也包含環境與永續專業 (52%)、法律背景 (33%)。