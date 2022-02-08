台開父女經營權之爭 存款不足屢傳跳票 最快11月恐下市

台開 (2841-TW) 前董座邱復生與現任董座邱于芸的父女經營權之爭風波不斷，因為存款不足再傳跳票，今 (8) 日再被打入全額交割股，證期局主秘高晶萍今 (8) 日表示，依照規定，三個月內，台開若無法還債或是註銷退票紀錄，且之後連續六個月若無法改善就會下市，也就是說，最快台開恐在 11 月 9 日面臨下市危機。

邱復生與女兒邱于芸搶台開經營權已經愈演愈烈，邱于芸昨天於開工第一天就指控辦公室鎖、及所有系統皆無法登入，之後短短幾小時間，台開及孫公司台灣綠建公司更遭有心人強行造成跳票。

由於台開再度發生存款不足的金融機構跳票事件，證交所於昨日公告，自 2022 年 2 月 8 日起，對台開上市有價證券併案列為變更交易方法並採行分盤集合競價交易方式。

台開自去 (2021) 年 4 月起多次屢傳退票，也數度打入全額交割，今年金虎年開工第二天就又遭變更交易，對此，銀行局公布台開的債權狀況，銀行局副局長童政彰表示，到去年底，台開共有 10 家債權行及一家票券商，授信總餘額 78 億元，有擔保債權僅 49 億元、占比 63%，其餘 29 億元、約 27% 都是無擔。

市場預期隨著台開情況惡化，各銀行提呆壓力恐攀升，高晶萍指出，台開去年 4 月因跳票或是財報遭出具「繼續經營能力有不確定性」，因此去年就曾變更交易，今年 2 月 7 日又發生退票，因此併案列為變更交易方法並採取分盤集合競價交易，提醒投資人要注意此股。

高晶萍進一步表示，台開 2 月 9 日開始三個月內，若台開無法達成跟債權人和解協議，三個月後就停止買賣，之後連續六個月無法改善就會下市，依時程來看，最快恐在 11 月 9 日面臨下市危機。