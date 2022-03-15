外資今年賣超台股超車去年全年 金管會揪出三大利空戰犯

台股今 (15) 日大跌 336 點，外資再度大砍台股 537 億元，今 (2022) 年以來賣超金額已突破 5000 億元，超過去年全年的 4541 億元，對此，金管會指出，釀成台股今天再度大跌，主要有俄烏戰爭等三大原因。

證期局副局長蔡麗玲表示，受到「俄烏戰爭、中國大陸疫情及美國聯準會（Fed）可能升息」等三大國際因素影響，台股近期波動確實較明顯，但台股及總體基本面仍相當健全良好。

蔡麗玲進一步指出，且 3 月以來，台股與其他亞洲主要股市表現相比，至 3 月 14 日止，台股跌 2.2%，日股跌 4.11%，上海及深圳股市更分別跌 6.6% 及 10.06%，香港股市亦跌了 14.21%，台股表現仍相對穩定。

基本面部分，蔡麗玲再度信心喊話，台股基本面仍健全良好，上市櫃公司營收至 2 月累計達 6.5 兆元，年成長 12.66%，集中市場現金殖利率也有 2.63%，加計股票股利達 2.74%，總體經濟面部分，主計總處預估今年全年經濟成長率可達 4.42%，目前景氣看起來仍相當穩健。

面對近來金融市場波動劇烈，證期局表示，金管會會持續督導證交所及櫃買中心加強注意衝突事件對上市櫃公司財務、業務，甚至供應鏈的影響，若影響股東權益及證券價格，會要求上市櫃公司發布重訊，讓投資人了解實際影響情況，金管會也會依國際情勢綜合判斷，適時採取相關因應措施。