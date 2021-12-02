北富銀「科技防詐」有一套！結合Fintech金融安全再升級

近來金融詐騙猖獗，富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行全方位推動詐騙防制，不僅強化行員教育訓練，運用 Fintech 技術創新開發多元風控機制，今 (2) 日更首開業界先河，與內政部警政署刑事警察局簽訂合作意向書，未來將合作投入智能預警機制的研發，透過科技與創新，為大眾帶來更安心的金融體驗。

台北富邦銀行總經理程耀輝表示，防阻詐騙、守護客戶財產安全是銀行的天職，北富銀開發多項創新的風險控管和徵信機制，同步提升客戶體驗與金融安全。截至今年 11 月底，北富銀與警方已合力成功防阻 175 件詐騙案，攔阻財損超過新台幣 1.3 億元，獲得內政部警政署公開表揚為攔阻詐騙績優金融機構。

隨著詐騙手法日益翻新，為擴大詐騙防制範疇，北富銀自 2018 年 3 月起即領先同業成立專責單位「金融安全部」，統籌全行防制洗錢、外部詐欺及內部違規等業務，專責守護客戶、同仁及銀行的金融安全，成效卓著，並積極以科技結合金融安全應用，因應不同業務態樣，創新開發多元化的風險控管和即時徵信機制，有效控制詐騙風險。

在企業金融方面，北富銀運用金融專業與數位技術，為大型企業設置供應鏈融資數位平台，透過系統對接提升徵信作業效率及可信度，讓供應商可享有便捷的融資服務並降低授信詐欺風險；因應國際貿易需求，北富銀與通關網路業者及國際運輸業者合作開發「報單速融通」及「提單快易通」，藉由導入第三方交易資訊驗證，在強化貿融交易真實性及符合國際防制洗錢檢核的前提下大幅簡化動撥程序，提升融資速度和風險評估的客觀性。

針對中小企業融資，北富銀則開發全台唯一支持行動聯徵的「新興智能貸」，能與聯徵中心和經濟部中小企業融資平台進行資訊交互，即時查詢企業信用狀況及財務報表，不僅提升作業效率，也讓授信額度評估更加精準。

此外，北富銀還設置了應收帳款承購業務查詢平台，利用 RPA 流程機器人及 OCR 光學字元辨識技術，與全球合作銀行及四大應收帳款信用保險再保公司進行業務對接，企業可向北富銀申請查詢買方的信用狀況，保障企業客戶避免落入買賣詐騙陷阱。

在個人金融業務上，北富銀也運用專業 Fintech 技術，在保障交易安全的前提下帶給客戶更愉快的使用感受。以民眾常使用的信用卡為例，北富銀特別自建支付卡網路安全交易認證系統，一般刷卡必須逐筆進行 OTP 驗證，如果在支持此認證系統的店家消費，即可運用客戶歷史交易紀錄、生物辨識技術、連線 IP 位置等多重資訊以驗證身分，無須每筆都進行 OTP 驗證，既安全又能大幅提升用卡體驗。

同時，北富銀還運用大數據分析刷卡詐欺類型與交易模式，隨時調整詐欺偵測條件，2020 年全年因詐欺而損失的金額佔簽帳金額 0.0015％，為國內主要發卡銀行中最低，亦為亞太區表現佼佼者，獲頒 VISA 全球服務品質大獎「2019 亞太區最佳風險控管獎」。

北富銀多年來致力於防範金融詐騙，成績斐然，本次刑事局合作發展智能化的金融詐騙偵測暨預警機制，可透過 AI 人工智能及大數據技術，分析詐欺類型與交易模式，找出案件共性及預警指標，於可疑警訊出現時給予客戶友善提醒，幫助客戶防範損失於未然，為民眾財產安全提供更多保障。

刑事局局長黃嘉祿表示，警方在打擊詐欺犯罪的工作上，持續透過行政院跨部會的會議平台，結合經濟部、金管會、通傳會 (NCC) 等事業主管機關共同推動。在民間機構，則是需要電商、網路平台、資通訊、金融業者的積極協助。對於台北富邦銀行願率先運用前瞻金融科技，積極與刑事局攜手合作表達敬佩，期望今日的簽約儀式，能透過北富銀在同業間的領先地位，帶動更多金融業者加入公私協力、共同反詐的團隊，共同保衛民眾財產安全。