〈新光金法說〉新光銀今年射六箭 千萬級別貴客拚雙位數成長

新光金 (2888-TW) 今 (15) 日舉行線上法說會，針對今 (2022) 年即將升息，副總暨發言人李超儒表示，升息對銀行有幫助，NIM(淨利差)可望上升。展望 2022 年，該行訂六大目標，其中，希望在財富管理持續吸收新資金及拓展新客源，力拚資產千萬元以上的高資產客戶數雙位數成長。

新光銀行去年維持獲利動能，淨利息收入及淨手續費收入分別較 2020 年成長 12.1% 及 3.2%；推升去年合併稅後純益達 65.5 億元，較 2020 年提高 10.3%。資產品質穩健，逾放比為 0.16%，呆帳覆蓋率為 800.93%，全年信用成本僅 16 bps。

新光銀行全年存放利差及淨利差分別為 1.65% 及 1.24%，李超儒表示，受惠平均存款利率下降，第四季單季存放利差較前一季上升 1 bp 至 1.66%；淨利差較前一季減少 1 bp 至 1.22%。

談到升息，李超儒表示，升息對銀行有幫助，雖然新光銀美元放款沒那麼多，但升息一碼，NIM 可望上升 1bp，台幣資產較多，升息一碼，NIM 大概可提高 5bps 左右。

展望今年，新光銀訂下六大目標，一、嚴謹風險控管下，積極推展企金及消金放款，全年放款成長目標為 8%。二、提高活存比及存放比，以控管資金成本並維持淨利息收入成長動能。三、財富管理方面，持續吸收新資金及拓展新客源，AUM 成長目標超過 7%。深化客戶經營，資產千萬元以上的高資產客戶數預期雙位數成長，帶動財富管理收入成長。

四、持續發展數位產品，優化數位平台，以提升客戶體驗；全年數位金融活戶數及數位收益成長目標皆高於 10%。五、響應永續金融，預計發行可持續發展債券新台幣 10 億元。六、配合海外策略發展，爭取越南平陽分行開業申請，並申設新加坡分行。

而另一個子公司元富證券，去年經紀業務收入較 2020 年成長 60.2%、達 69.2 億元；掌握市場趨勢，自營業務收入較前一年增加 44.4%、至 32.6 億元，推升去年合併稅後純益為 39.2 億元，年成長 106.3%。展望 2022 年，元富證券將以「提升經營效率、拓展市場利源、優化數位體驗、穩定投資收益」為發展策略，全力發揮經營管理能力以因應市場挑戰，展現價值。