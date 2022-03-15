〈新光金法說〉新壽去年投報率3.77% 今年將布局三類資產強化收益

新光金 (2888-TW) 今 (15) 日舉行線上法說會，新壽去年投資報酬率為 3.77%，展望 2022 年，將布局國內外固定收益為主，同時布局趨勢向上且穩定配息的績優股及優質不動產以強化投資收益。

新光金去 (2021) 年合併稅後純益為 227.3 億元，年成長 57.2%，EPS 為 1.67 元；合併股東權益較前年底提高 9%、達 2633.8 億，每股淨值為 18.21 元。

其中，金雞母新壽受惠於傳統避險成本及負債成本改善，合併稅後純益 126.6 億元，年成長高達 75.0%。

新光金副總暨發言人李超儒表示，去年第四季海外固定收益新增配置以投資級公司債為主，其中，北美洲及歐洲為主要投資區域，合計佔海外固定收益部位 61.5%；公司債部位皆為債信穩定的公司，包括電信、消費、公用事業及金融等產業，以分散風險。

截至 2021 年 12 月底，海外固定收益投資金額近 2.1 兆元，資金主要配置於美元計價債券；投資報酬率為 3.77%，高於 2020 年的 3.67%，但避險前經常性收益率為 3.41%，低於 2020 年的 3.65%。

在俄羅斯曝險部分，李超儒表示，新壽 2021 年底對俄羅斯曝險約 294 億元，其中 95% 是公債，目前依今年 2 月自結已反應 31 餘億元，第三階段預期信用損失，與同業相當。

展望今年，李超儒表示，將佈局國內外固定收益、趨勢向上且穩定配息之績優股及優質不動產以強化投資收益；而為了控管避險成本，將透過外幣保單強化原幣投資資產配置及一籃子貨幣彈性調整避險比率，力拚 2022 年避險成本目標控制在 150 bps 以內。