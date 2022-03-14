友通全年營收逐季增 毛利率可望重返2成

佳世達 (2352-TW) 旗下工業電腦廠友通 (2397-TW) 今 (14) 日召開線上法說，副董事長李昌鴻認為，今年營運可望逐季成長，且在漲價效益顯現、廠區整合告一段落，今年毛利率可望回到 2 成以上的水準。

李昌鴻表示，在生產自動化、數位轉型趨勢下，帶動新基建的需求，目前接單動能良好外，新廠也已經正式啟用，加上收購美國特殊應用電腦通路商 Brainstorm 效益顯現，都將帶動今年營收續增。

在料況方面，李昌鴻表示，目前缺料狀況改善許多，去年底的接單出貨比值 (B/B Ratio) 達 1.85，預計上半年會看到更健康的數字；原物料價格方面，雖然會有時間差，但能轉嫁給客戶，毛利率可望逐步改善，也將反應在獲利表現上。

至於近期俄烏戰爭的影響，李昌鴻表示，在俄烏沒有業務，因此並未受到直接影響，至於鄰近俄烏的國家市場，則會持續觀察影響，但戰後可能刺激各國對基建、國防的需求，跟友通業務會有正相關。

而目前友通也將產品區分成嵌入式板卡、網通、工業自動化、繪圖等四大應用領域，研擬長期發展目標，並攜手佳世達智能方案事業群旗下企業，提供軟體、硬體、服務整合平台。

李昌鴻表示，工廠自動化、車載及智慧醫療是友通三大聚焦項目，但市場對智慧應用的需求與多樣性，未來除了聚焦在既有的自動化、5G、AIoT 等產品，也會拓展市場到綠能、資安、Fintech 等應用。

友通去年營收 132.11 億元，年增 58.2%，但受到漲價效益尚未顯現，以及總部、廠區搬遷的一次性費用等，毛利率降至 19.1%，年減 6.2 個百分點；營益率 4%，年減 3.8 個百分點，不過，業外處分廠區挹注，每股純益 5.38 元仍較前年成長，公司也決議每股擬配息 3.6 元。