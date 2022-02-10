品牌廠1月營收不淡 華碩寫同期高、技嘉締新猷

品牌大廠華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 今(10) 日公告 1 月營收，雖然受季節性因素影響，雙雙呈現月減，但在強勁需求支撐下，華碩單月品牌營收達 398.9 億元，改寫同期新高，宏碁合併營收則達 251.58 億元，也創下近八年同期新高，技嘉(2376-TW)1 月營收則衝上 142.05 億元，續寫新猷。

華碩 1 月品牌營收達 398.9 億元，月減 16.94%、年增 18.39%，寫下歷年同期新高，順利達成積極成長目標，今年也力拚續創高峰，展望今年，華碩指出，大環境挑戰仍充滿未知、變數挑戰，但相信每個改變契機都將帶來全新的體驗。

宏碁 1 月營收則達 251.58 億元，月減 14.8%、年增 7.1%，也創近八年同期新高，宏碁表示，營收月減主要反映季節性影響，但整體半導體供貨問題已逐漸舒緩，僅物流持續為營運瓶頸。

從各產品線觀察，宏碁指出，1 月整體需求續強，其中，桌上型電腦營收成長幅度最大，年增幅達 40.7%，電競事業營收也年增 28.7%，上市櫃、興櫃子公司中，宏碁遊戲、倚天酷碁 1 月營收年增也各達 29.3%、24.9%，表現不俗，而 1 月非筆電、顯示器事業營收比重攀升至 19%，年增 2.9 個百分點。

另一方面，主板大廠技嘉今日也公布 1 月營收，衝上 142.05 億元，月增 84.6%、年增 36.8%，改寫歷史新高紀錄，除料況改善外，四大產品線需求均維持高檔，主板、顯卡受惠 CPU、GPU 等新品上市，供不應求狀況延續，電競筆電、伺服器展望也相當樂觀，不過 2 月工作天數減少，營收將較 1 月下滑。