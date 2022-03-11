〈康舒法說〉康舒去年EPS 1.17元 擬配1元現金股利

電源供應器大廠康舒 (6282-TW) 今 (11) 日召開法說並公布去年財報，第四季純益 1.03 億元，季減 62.6%，較前年同期虧轉盈，每股純益 0.18 元；全年純益 6.7 億元，由於業外收益減少，因此年減 52.1%，每股純益 1.17 元。

康舒董事會也決議，擬配發每股現金股利 1 元，配息率約 85%，以今日收盤價 34.75 元計算，現金殖利率約 2.8%。

康舒去年第四季營收 63.02 億元，季增 8.2%，年增 15.7%，毛利率 16.3%，季減 1.5 個百分點，年增 1.3 個百分點，營益率 2.2%，季減 1.6 個百分點，較前年同期 -0.3% 成長，純益 1.03 億元，季減 62.6%，較去年同期虧轉盈，每股純益 0.18 元。

康舒去年營收 219.06 億元，年增 4.4%，毛利率 16.6%，年減 0.2 個百分點，營益率 1.9%，年減 0.04 個百分點，純益 6.7 億元，年減 52.1%，每股純益 1.17 元。

康舒表示，第四季營收較前年成長，但受原物料漲價影響，導致毛利表現低於第三季，加上認列一次性費用使營益率下挫。

康舒表示，去年整體仍受到缺料影響，導致營收表現低於同業，本業表現雖較前年成長，但因為 2020 年業外有處分土地收益，去年已無該筆收益，導致全年純益與每股純益下滑。