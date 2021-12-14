〈康舒法說〉未來3-5年營收年複合成長雙位數 首發CB擬募資50億元

電源大廠康舒 (6282-TW) 今 (14) 日召開法說會，公司表示，內部已經訂下未來 5 年成長計畫，除了電源供應器、車電及綠色新能源發展三大主軸就位，相關產能也陸續佈建完成，未來 3-5 年營收年複合成長率目標都要雙位數。

康舒今日董事會也通過，擬發行國內第一次無擔保轉換公司債，總面額上限 50 億元，是公司十多年來首度在資本市場募集資金，將用以償還銀行借款，改善財務結構。

康舒表示，目前已在淡水廠旁新建金蛋大樓，預計明年第二季開始搬遷、第三季開始量產，而整個金蛋計畫在「歡迎臺商回臺投資行動方案」中將由原有的投資 25 億元修正追加為 32.5 億元。

而康舒原有的淡水舊廠將啟動「風華再現計劃」，拆掉重建為地上六樓地下二樓的現代化工廠，同時也申請「歡迎臺商回臺投資行動方案」46 億元的投資；除了加碼投資台灣外，菲律賓也已購入新廠，加上中國廠區，產能調度更彈性化。

此外，康舒與仁寶也以合作聯盟方式，共同投標士林 T16 街廓，規劃本基地做為集團總部及智慧創新園區，公司表示，本案地上權存續期間為 50 年，預估未來得標廠商投資金額逾 260 億元，預計明年初完成簽約，開發期間為 5 年。