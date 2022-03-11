〈焦點股〉鋼鐵人穩盤 東鋼強漲8%創30年新高

台股今 (11) 日震盪下挫逾 180 點，失守年線，但鋼鐵人表現剽悍，扮演撐盤要角，東和鋼鐵 (2006-TW) 去年每股純益 5.95 元，擬配息 6.4 元，超額配發吸引股民青睞，股價強漲 8%，一度衝上 78.1 元，創逾 30 年新高，其他包括燁輝、春雨等鋼鐵股也都表現強勢。

鋼筋大廠東和鋼鐵去年稅後純益 59.06 億元，年增 65.8%，在減資瘦身下，每股純益來到 5.95 元，均創歷史新高，公司也決議每股擬配息 6.4 元，同為新高，以昨日收盤價 72.3 元計算，現金殖利率達 8.8%。今天開盤隨即湧入大量買盤，東鋼股價一度上漲 8%，最高來到 78.1 元，午盤成交量已超過 2.8 萬張。

鍍面大廠燁輝 (2023-TW) 去年營運表現佳，稅後純益 52.02 億元，年增 6 倍，每股純益 2.75 元，創歷史新高。燁輝今天同獲買盤青睞，股價勁揚 5%，最高來到 25.2 元，同集團的燁興 (2007-TW) 也漲近 1%。

扣件線材廠春雨 (2012-TW) 去年稅後純益 7.45 億元，年增 2.7 倍，每股純益 2.81 元，此外，董事會決議通過擬配發 2 元股利，其中 1.5 元現金股利、0.5 元股票股利，維持過去超過 7 成的高股利政策。春雨今天一度大漲近 7%，午盤漲幅略收斂至 4% 左右，同集團的春源也在盤上表現。

觀察整體鋼鐵股表現，國內龍頭大廠中鋼早盤一度上漲 1%，但午盤漲幅逐漸收斂，中鴻、豐興、威致、志聯、佳大、新光鋼等多檔均表現不俗。上市鋼鐵類股指數盤中漲逾 1%，為盤面多頭指標之一。