台聚今年EVA全產全銷 全年營收可望登峰

台聚 (1304-TW) 今 (24) 日召開法說，台聚表示，受惠太陽能需求暢旺，今年 EVA 全產全銷，在價格處於高檔下，第四季營收、獲利將優於第三季，全年營收也將創新高。

台聚指出，由於上半年中國太陽能裝機進度嚴重落後，中國政府陸續推出刺激方案，太陽能需求從 8 月起大幅增溫，價格一路上揚，EVA 價格 10 月攀至歷史高點，加上第三季東南亞受疫情再起，封城限制開工令導致生產停滯，嚴重影響鞋廠開工，帶動跨國工廠轉單效益。

在太陽能需求及轉單效益同步啟動下，台聚前三季 EVA 銷售量大增 14%，全產全銷。台聚指出，雖然今年全球及中國太陽能裝機目標，受原料高漲等因素干擾，恐無法達標，但 12 月 EVA 訂單已接滿，且價格處於高價，今年營收可望創新高。

展望明年，台聚認為，部分今年未達標的中國太陽能裝機量，可能遞延至明年發酵，對太陽能 EVA 需求仍不看淡，但明年 EVA 新產能可能達 120 萬噸，預估 EVA 價格將轉為高檔震盪，仍需觀察新產能否如期開出。

此外，台聚參與的中國古雷一貫投資明年全面完工投產，台聚持股 17％，未來將除可認列營收外，依照合約也將取得每年 4.5 萬噸的乙烯原料。由於古雷產能主攻中國，享免關稅優勢，台聚部分客戶將由古雷出貨。